Speelgoedbank Achterhoek heeft nieuw onderkomen: ‘Wij zijn er voor mensen met een laag budget’

De stellingkasten van de speelgoedbank zijn aardig gevuld, maar er is nog genoeg ruimte over voor meer speelgoed. Een enorm verschil met het de vorige onderkomen in het WUH-gebouw, waar het schipperen op de vierkante centimeter was.



Behalve voor speelgoed is er op de bovenetage aan de Koningsweg ook ruimte om te spelen, te vergaderen, workshops te geven en praatsessies te houden. Want OCKie, de overkoepelende organisatie waar de speelgoedbank onder valt, heeft ook dat allemaal op het programma staan.