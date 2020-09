Speelotheek in Borculo: ‘Playmobiel, poppen en puzzels zijn populair’

BORCULO - De Speelotheek heeft zijn bestaansrecht de afgelopen jaren bewezen in Borculo. Maar kan er in coronatijd ook speelgoed worden uitgeleend. Vijf vragen voor vrijwilligster Judith Ligtenbarg van Okidoki.

Waar bent u nu?

„Bij de speelotheek in wijkgebouw De Koppel. Voorbereiden op de uitleen van deze dag”

Heeft de uitleen bij Okidoki door kunnen gaan gedurende de corona-uitbraak?

„Ook wij moesten tot 1 juni gesloten blijven. We zijn weer opengegaan met aangepaste tijden. Leden hebben het speelgoed dat ze nog thuis hadden, terug kunnen brengen en dat is vervolgens goed schoongemaakt en weer opnieuw uitgeleend. De beperkte openingstijden staan op onze facebookpagina en hebben ook te maken met een beperkte bezetting. Niet alle vrijwilligers zijn inzetbaar in deze periode.”

Het is dus veilig om speelgoed bij Okidoki te lenen?

„Zeker. Al het speelgoed dat we binnenkrijgen wordt grondig gereinigd en blijft een week onaangeroerd bij Okidoki staan. Daarna is het weer beschikbaar voor leden om mee naar huis te nemen. Al het speelgoed dat de deur uitgaat is smetteloos en veilig.”

Wat is populair speelgoed onder de kinderen?

„In de zomer is dat vooral buitenspeelgoed als de step, skelter en waterspellen. Inmiddels is de tijd aangebroken dat er meer binnenspeelgoed wordt geleend. Duplo, Playmobiel, poppen en puzzels zijn gewild. Puzzels doen het altijd goed en in coronatijd is de vraag naar educatief speelgoed toegenomen. Toen de scholen dichtgingen en ouders veel thuis gingen werken, zag je dat er van speelgoed geleerd moest worden.”

Heeft corona nog financiële gevolgen voor Okidoki?

„Naast de inkomsten van het lidmaatschap - 17,50 euro per jaar - is de tweejaarlijkse kledingbeurs een belangrijke bron van inkomsten om het aanbod op peil te houden. De eerste kledingbeurs kon wegens corona niet doorgaan en we vrezen voor de tweede. Van elk verkocht kledingstuk op de beurs gaat 30 procent in de kas van Okidoki. Corona heeft dus zeker financiële gevolgen voor de speelotheek.”