Speelparadijzen over Rutte's oproep om niet de ballenbak in te duiken: ‘Hij weet niet hoe het is thuis met die stuiterballen’

Het roer om Alles moet goed voelen in proeflo­kaal De Preinerei

In deze rubriek vertelt wekelijks iemand uit de regio over de switch die hij of zij heeft gemaakt. Manon Lemaire (58) en Roland Goos (56) wonen sinds kort in Hummelo, waar het stel een monumentale stadsboerderij opknapte. Ze wonen er niet alleen, maar werken er ook samen. Lemaire en Goos zijn een proeflokaal begonnen, met de wijnen van een Oostenrijks wijnhuis.

15 december