Speelplekken Oude IJsselstreek worden rookvrij

Je maakt van je mooiste dag in Eibergen makkelijk een combinatie van allerlei unieks: Trouw Lokaal!

8:47 EIBERGEN - Veel echte feestjes staan nog even ‘in de wacht’, maar een groep creatievelingen in Eibergen is er desondanks klaar voor. Onder de titel Trouw Lokaal wordt een breed aanbod bij elkaar gebracht om je ‘mooiste dag’ in eigen plaats uniek in te richten.