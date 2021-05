Spel 'Bier op een rij’ helpt Lichtenvoorde aan gevulde terrassen

LICHTENVOORDE - Hoe kun je nu iets leuks organiseren zonder dat het een evenement is? De creatievelingen achter het Over de Top-festival in Lichtenvoorde bedachten daarvoor het Over de Top Terrasspel en maakten daarmee zondag meteen vrienden.

Nu het ook dit jaar door de corona-beperkingen niet mogelijk was om in het Pinksterweekeinde het Over de Top-festival te organiseren zocht de organisatie van het festival naar mogelijkheden om binnen de regels toch een feestelijk weekend op poten te zetten.

In samenwerking met de horeca in Lichtenvoorde werd dat het spel Bier op een rij. Deelnemers krijgen bij het eerste terras dat ze bezoeken een kaart mee waarop zestien vakjes afgestempeld kunnen worden.

Op de kaart staan de namen van twaalf horecabedrijven die meedoen en vier spellen, die aan tafel gespeeld kunnen worden. Wie vier stempels op een rij verkrijgt en enkele quizvragen goed beantwoordt, maakt kans op gratis vrijkaarten voor het eerstvolgende festival.

Het viel in goede aarde

Dat viel bij Saar Weelink (23) wel in goede aarde. Samen met haar vriendinnen Lieke Geessinck (22), Anniek Houwers (22) en Marijn Groot Zevert zat ze zondagmiddag al vroeg in de startblokken om te proberen vier stempels op een rij te krijgen. ,,Er is eindelijk weer eens wat leuks te doen’', zegt Saar. ,,We zagen op Instagram dat dit werd georganiseerd, dan hoeven wij niet lang na te denken’', vult Marijn aan. ,,Lekker biertje erbij, dan vinden wij het al snel goed’', lacht Anniek.

Quote We zagen op Instagram dat dit werd georgani­seerd, dan hoeven wij niet lang na te denken Marijn Groot Zevert, deelnemer

Lekker lunchen

Ze hebben het naar hun zin op het terras van Markant aan de Markt. ,,We zijn hier begonnen omdat je hier ook lekker kunt lunchen’', zegt Saar. ,,We hebben nog tot vanavond acht uur om de stempels op andere terrassen te verzamelen. Dat moet lukken.’' Ze zijn als deelnemers herkenbaar aan de feestelijke slingers om de nek. Een zonnebril hoort daar ook bij, die krijg je bij het bestellen van twee biertjes. De vier hebben er twee en ze hadden er vertrouwen in dat de andere twee zonnebrillen snel bemachtigd zouden worden.

Het weer werkt de eerste dat van het Terrasspel mee, de zon laat zich regelmatig zien en regen blijft uit. ,,We zouden dit spel eerst alleen Eerste en Tweede Pinksterdag doen maar omdat het er niet goed uitzien met het weer verlengen we dat tot eind van de week. Dan hebben meer mensen de kansen om de stempels te halen en kans te maken op de gratis kaarten voor Over de Top 2022‘’, zegt Nienke Penterman van de organisatie.

Steuntje in de rug

,,We hebben voor deze opzet gekozen omdat we zo ook de horeca een steuntje in de rug kunnen geven’', licht ze toe. In de loop van de middag werd het steeds drukker op de terrassen, vertelt Penterman. ,,We krijgen ook leuke reacties, van deelnemers maar ook van de horecamensen, die dit een sympathiek initiatief vinden.’’