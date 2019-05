Spelen deze voetballers uit Winterswijk straks live op FOX tegen FC De Rebellen?

,,Echt iets voor ons, dachten we’’, zegt Maik Beusink van Zaterdag 3 van FC Winterswijk, een team van voornamelijk twintigers dat beter bekend is onder de artiestennaam The Angels. ,,Onze trainer in het begin was Kevin ten Dolle, hij had het altijd over z’n Angels als hij het over zijn team had. In die tijd zijn we onszelf Oellie's Angels gaan noemen, Oellie was z'n bijnaam. Inmiddels is hij gestopt, hij vlagt nu bij de C1. Of bij de B1, dat weet ik even niet.’’



Zelf is Beusink ‘zeg maar de zestiende man’. ,,Ik hoef niet per se te voetballen. Ik regel de spullen en de feestjes. En de social media, dat doe ik.’’ Het team is onder meer actief op Instagram en Facebook.



The Angels is wat je noemt een vriendenteam, zegt Beusink. ,,Een leuk, hecht team. De gemiddelde leeftijd ligt ergens tussen de 20 en de 25 jaar. Dit weekend kunnen we kampioen worden, als wij winnen en de nummer 2 punten laat liggen. En anders kan het de week erna, in Doetinchem.’’