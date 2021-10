Spelen zonder beperkingen voor álle kinderen op Koekendaal dankzij Doetinchemse Kinderraad

DOETINCHEM - Hoe mooi zou het zijn als er in Doetinchem een speeltuin was waar ook kinderen met een beperking plezier kunnen beleven. Waar kinderen in een rolstoel zich samen met andere kinderen kunnen vermaken en waar zij niet alleen vanaf de zijlijn kunnen toekijken.