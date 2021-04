Spelers De Graafschap met speciaal shirt in omgedoopte Sem Vijverberg Stadion

Na de opkomst in het lege stadion wordt een minuut stilte in acht genomen en gaat een wensballon de lucht in. Op de shirts van de spelers prijkt de tekst ‘Het is nooit te laat om te praten’. Twee grote doeken op de Roodbergentribune en een beertje vragen aandacht voor de onopgehelderde, trieste dood van Sem. Op verzoek van de politie, in de hoop dat het misdrijf alsnog wordt opgelost.