Spelers staan op toneel met gebeurtenissen uit het verleden van Vierakker en Wichmond

video Clubs willen sporthal van deze tijd: ‘Er knalt hier geregeld een basketbal­ler tegen de muur’

8:21 DOETINCHEM - Basketballclub BeCeGe in Doetinchem vreest op zoek te moeten naar een nieuw onderkomen. Dit omdat de nieuwe sporthal die komt op De Bongerd in wijk De Huet, te klein is qua afmetingen.