Speuren in archief op Open Monumentendag bij Erfgoedcentrum in Doetinchem

Gratis boom voor inwoners buitenge­bied Bronck­horst: ‘Beetje ten onder gegaan aan succes’

Te veel vrijstaande bomen in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst verdwijnen en er komen te weinig voor terug. Om weer meer iconisch groen in het landschap te krijgen strooit de gemeente onder het motto ‘Eén boom mot kunn’n’ met gratis bomen. ,,Het idee is dat deze bomen uitgroeien tot monumentale bomen.’’

7 september