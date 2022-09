Speuren naar foto’s, shirts en sjaaltjes op voetbalbeurs in Kilder: ‘Voor dat ene ontbrekende plaatje ga je heel ver’

Met video Vijftig jaar volksdan­sen in Lochem: ‘En dat terwijl we eigenlijk illegaal zijn’

Jongeren van nu leren danspasjes via TikTok. Een halve eeuw geleden was volksdansen razend populair. Ook in Lochem, waar de plaatselijke volksdansgroep Scovoda is opgericht door padvinders en padvindsters die samen wilden dansen. De groep jubileert dit jaar. ,,Je moet dansen alsof je een vogelspin in je broek hebt zitten.”

4 september