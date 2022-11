Spiegeltent met carnaval gewoon op Simonsplein: winterterras Simons voor één week afgebroken

DOETINCHEM - Het carnaval in het centrum van Doetinchem wordt van 17 tot en met 21 februari gewoon gehouden in de spiegeltent. Om dat mogelijk te maken wordt het winterterras van het Stadscafé hiervoor afgebroken.

Voor corona stonden er geen terrassen op het Simonsplein in de wintermaanden. Dat is nu veranderd. Het terras van onder meer Stadscafé Simons mag van de gemeente blijven staan, wel wordt daarvoor precariobelasting betaald. Voorwaarde is dat het terras halverwege februari wordt afgebroken om zo plaats te maken voor de spiegeltent.

Ingrijpend

Met name voor Simons is dat ingrijpend omdat het terras tijdens corona - toen de terrassen mochten blijven staan - een bouwwerk op zich is. ,,Ik heb er geen probleem mee om het voor de spiegeltent af te breken”, zegt Robby Welling, exploitant van Stadscafé Simons. ,,Er staat namelijk tegenover dat ik het terras verder in de wintermaanden kan laten staan.”

De spiegeltent staat, sinds het Doetinchemse carnaval (Leutekum) in 2008 naar de binnenstad verhuisde, op het Simonsplein als residentie van De Umdrayers. Tijdens corona werd het carnaval niet in de spiegeltent gehouden. Leutekum leek de prominente plek kwijt te raken door het terras van Simons, maar die vrees was ongegrond.

‘Nooit bang voor geweest’

,,Daar zijn wij ook nooit bang voor geweest”, zegt Patrick Berendsen, organisator van Leutekum. ,,We wisten dat we de vergunning zouden krijgen.”

Het terras van Simons hoeft niet te wijken voor de ijsbaan, die deze winter voor het eerst rond de Catharinakerk wordt aangelegd, van 25 november tot en met 8 januari 2023. Volgens de gemeente Doetinchem is er voldoende ruimte voor het terras en de ijsbaan.