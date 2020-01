Spilbroekshow in de ban van Oost-Europese vogelgriep

Vader van Terborgs gezin over explosie: ‘Bril van mijn dochtertje redde haar leven’

22 januari TERBORG - ,,Haar bril redde ons dochtertjes licht in haar ogen en ik denk zélfs haar leven.” Dat zegt de vader - een 35-jarige Griekse arbeidsmigrant - drie dagen na de explosie op zondagmiddag in de bovenwoning in de Hoofdstraat in Terborg.