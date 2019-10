Spirituele dag in Neede: bij de levenskrachtcoach zit de wachtkamer vol

De verandering zit ’m vooral in het publiek. Spiritualiteit is langzaam maar zeker uit het verdomhoekje gekropen, zoals Nei-therapeut en voorzitter Lianne Langenkamp van de organisatie het zegt. En op zo’n dag ontkom je niet aan de term ‘zweverig’. „De drempel om binnen te lopen was vijftien jaar geleden vele malen hoger dan nu. Wat dat betreft is er wel veel veranderd. Spirituele dagen werden vooral met zweverigheid geassocieerd. En nog hoor. Maar minder. Mensen staan meer open voor natuurlijke therapieën en mediums en kiezen daar ook vaker voor. Er is veel belangstelling voor het gevarieerde aanbod van deelnemers van de vijftiende editie.”