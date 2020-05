Spitten naar je ‘roots’ of hoe eeuw geleden de Spaanse griep woekerde: maximaal 4 gravers tegelijk bij ECAL

DOETINCHEM - Bij het Efgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem gaat de studiezaal vanaf 4 juni weer open voor publiek, op donderdag en vrijdag. Nou ja, open: maximaal vier bezoekers tegelijk. Je kunt online een afspraak maken voor een dagdeel, om in het streekarchief te komen speuren.

Of je nu wilt graven naar informatie over voorouders, of wilt weten hoe ‘we’ dik honderd jaar geleden met de Spaanse griep-uitbraak omgingen, je kunt afspreken om het streekarchief van ECAL in Doetinchem te komen raadplegen. Zo’n afspraak kan gemaakt worden in een reserveringssysteem op de website www.ecal.nu, of telefonisch. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers volgt daarmee de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale GGD op, inzake de veiligheidsmaatregelen die COVID-19 (Corona) vereisen.

Eten en drinken thuis laten

Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers zijn maatregelen getroffen om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen houden en risico’s op besmetting te verkleinen. De koffiehoek voor bezoekers blijft voorlopig gesloten. Er is daardoor geen mogelijkheid om meegebrachte consumpties te nuttigen, want lekkende thermoskannen en kruimelige broodtrommels waren al langer taboe in de studiezaal.

Streekboekenverkoop