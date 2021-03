Splinternieuwe fonteinen spuiten geen water maar schuim: ‘We zien dit als een kwajongensstreek’

Op 10 maart dit jaar stroomde er voor het eerst water door de nieuwe ondergrondse waterspotjes in het Vrijheidspark. Wethouder Henk Jan Tannemaat onthulde het nieuwe park vol trots.



Twee weken later loopt de fontein vol met schuim in plaats van water. Wat blijkt? Het schuim wordt veroorzaakt door flesjes afwasmiddel, waarschijnlijk in en rondom de putjes van de fontein gegooid. Deze 'schuimfontein’ in het centrum van Winterswijk was een bijzonder gezicht. De spotjes, die allemaal op een andere ‘timer’ ingesteld staan, spuiten normaal gesproken op verschillende momenten water (of in dit geval schuim). Omdat de spotjes tussen verschillende grote stenen verstopt liggen, was het resultaat vrijdagochtend één groot schuimplein.