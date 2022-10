Spoedeisende Hulp van Slingeland Ziekenhuis sluit tijdelijk de deuren

De verwachting is dat de zogenoemde ‘acute poort’ van het Slingeland vanaf vrijdag 13.00 uur weer geopend is. Tot die tijd worden patiënten doorverwezen naar ziekenhuizen in de omgeving. De meldkamer is op de hoogte, net als de betreffende ziekenhuizen en ambulances.

In de praktijk kan dat betekenen dat als iemand bij een ongeluk zijn benen breekt, hij of zij per ambulance naar het ziekenhuis in Winterswijk, Zutphen of Arnhem gebracht kan worden. De werkzaamheden aan de computersystemen hebben geen gevolgen voor de patiënten die al in het ziekenhuis liggen.