Sponsorloop Elver voor windsculptuur trekt 175 deelnemers

Een steekpar­tij, een zedenzaak: wat is er aan de hand met de zorgboerde­rij in Wichmond?

10 maart WICHMOND - Na een steekpartij, een negatieve beoordeling door de inspectie en een rechtszaak is de Wichmondse zorgboerderij Vergeet me nietjes opnieuw in het nieuws. De aandacht van de politie richt zich nu op de 36-jarige eigenaresse, tegen wie twee aangiften zijn gedaan. Het gaat om zedendelicten. De vrouw is vorige week als verdachte gehoord en na dat gesprek weer vrijgelaten. Vijf vragen en antwoorden over de zaak-Wichmond tot dusver.