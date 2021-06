Spontane kermis als vanouds in Kleintjeskamp, tegen de regels in: ‘De attractie is van mij, het feest van ons allemaal’

Want nog geen kwartier later draaide alles al weer. ,,Dit was allemaal niet zo gepland, maar het is wel zo ontstaan”, zegt Jacob Straub (35), kermisexploitant, wijkbewoner én eigenaar van de attractie Pandora, die zaterdag tussen 16.00 uur en 23.00 uur het middelpunt was van de ‘Kleintjekampkermis’.



Hier dronken ongeveer tweehonderd wijkbewoners gemoedelijk samen een biertje op het Javaplein, terwijl de muziek knalde uit een set professionele speakers. Ondertussen hadden de kinderen volop schik in de draaiende spin op het grasveldje.