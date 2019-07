Spontane polonaises bij Heino op de Zwarte Cross

Niet in de jaren ‘60 blijven hangen

Dat Heino niet in de jaren zestig is blijven hangen bewezen de eerste nummers van zijn show. Met een stevige rocksound bracht hij klassiekers zoals Blau blüht die Enzia, Hannelore en La Paloma. Hij was goed bij stem en werd begeleidt door een puike band, mét blazers en zangeressen.



De spontane polonaises werden wat minder toen de regendruppels dikker en talrijker werden. Heino was al iets vroeger begonnen omdat hij van de organisatie had begrepen dat er een stevige bui aan kwam. Een groot deel van het publiek liet zich daar niet door uit het veld slaan.