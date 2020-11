Spookrijder veroorzaakt ongeval op A18 bij Varsseveld, bestuurster aangehouden

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur. De vrouw was bij Doetinchem spookrijdend de A18 opgereden. Ter hoogte van Varsseveld ging het mis.



De vrouw wilde daar een auto inhalen via de linkerrijstrook en zag plotseling twee witte koplampen voor zich. Toen ze vervolgens naar rechts stuurde verloor ze de macht over het stuur. Hierdoor kwam ze in de rechter vangrail terecht.



Wonder boven wonder raakte er niemand gewond bij het ongeval. De auto van de vrouw raakte wel zwaar beschadigd. Een berger gaat het voertuig afslapen. De bestuurster is door de politie aangehouden.