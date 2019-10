Spoorovergang Greversweg blijft nog even open

Veiligste onbewaakte overgang

Maar de buurt is eigenlijk best te spreken over de huidige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Via sluishekken kunnen fietsers, voetganger en ruiters er nog wel langs. Thijs van Ginkel, gepensioneerd wetgevingsjurist, wist bovendien te vertellen dat de overgang van de Greversweg tot een van de veiligste onbewaakte overgangen in Nederland behoort. Dus waarom haast maken met afsluiten, was zijn vraag.