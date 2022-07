Sportcross: extra fysieke uitdagingen voor scholieren in Berkelland

De SportCross is met name bedoeld om kinderen die al vaardig bewegen zich motorisch nog meer te laten ontwikkelen. Dat betekent dat niet ieder kind eraan kan meedoen. Op de deelnemende scholen, waaronder enkele uit Neede en Ruurlo, kon de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 meedoen aan een beweegtest, om uit te vinden of ze geschikt zijn voor deelname aan het project. Deze beweegtest is afgenomen door vakdocenten van SFB op scholen waar zij de gymlessen verzorgen. Eindigde je in de test in het rood dan viel je af, maar kwam je score in het donkergroen, dan kreeg je van de SFB een uitnodiging om mee te doen. Aldus begonnen 25 kinderen half maart met de sportieve activiteiten.