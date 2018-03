Sporthal in Borculo is na verbouwing ‘groen’ en gepimpt

In het afgelopen halfjaar is de sporthal aan de Haarloseweg, waar vier scholen en rond de tien verenigingen wekelijks sporten, helemaal ‘vergroend’ en verduurzaamd. Door de LED-armaturen en -verlichting en de zonnepanelen op het dak wordt het energieverbruik drastisch teruggedrongen. Daarbij zijn de systemen voor geautomatiseerde legionella-spoelingen voortaan gekoppeld, zodat deze nu veel zuiniger zijn afgesteld. Binnenkort komen er twee laadpalen voor elektrische auto’s.

Het vernieuwde Timpke werd vrijdagmiddag om 17.00 uur officieel geopend door wethouder van Berkelland Han Boer en voorzitter van Stichting ’t Timpke, die de sporthal en het zwembad exploiteert, Herman Kruijt. Sporters, verenigingsleden en andere geïnteresseerden kunnen meteen de vernieuwingen aan de sporthal bekijken. Tegelijkertijd met de energiezuinige maatregelen, heeft ’t Timpke namelijk twee extra kleedkamers (een voor de heren, een voor de dames) bovenop de twee bestaande gekregen. Op deze nieuwe eerste verdieping is ook een kleine tribune voor toeschouwers van wedstrijden gemaakt. Verder is de mindervalidenlift bij de entree vervangen, zodat die weer geschikt is voor personengebruik. Voor alle maatregelen heeft ’t Timpke financiële steun van het Fonds 2013, sporthalgebruiker AOC-Borculo en de gemeente ontvangen.