Sporthal 't Timpke wordt de vaccinatielocatie voor Borculo en omgeving

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft maandagavond bekendgemaakt per 29 maart in Borculo 120 vaccinaties per dag te zullen gaan toedienen. De maximale capaciteit in de Borculose sporthal is vier priklijnen. De GGD vaccineert er zeven dagen per week, van acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds.