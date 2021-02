Sportief protest bij The Chariot in Eibergen: ‘Stilzitten is geen optie’

VideoEIBERGEN/HARREVELD - Sport- & Health Center The Chariot in Eibergen is één van circa 200 fitnesscentra waar dit weekend ondanks de lockdown toch wordt gesport. En wel buiten, waar het kan en mag. De sportcentra voeren met ‘Stilzitten is geen optie’ een actieprotest: onderzoek toont aan dat sportcentra geen noemenswaardig risico vormen voor verspreiding van corona.

Sporters en instructeurs slepen deze ochtend vroeg apparaten naar buiten, op de parkeerplaats naast The Chariot. Daar zijn ruime vakken afgebakend waar vandaag tussen negen uur 's morgens en drie uur ‘s middags zal worden gesport. In een eerdere fase van de corona-pandemie stond op ongeveer deze plek twee maanden lang een tent op de parkeerplaats, waarin de fitnessapparatuur was neergezet om zo semi-buiten te kunnen sporten.

Ook elders in de Achterhoek bij AquaFit in Harreveld en bij collega-sportschool Movado Sports die elders in Eibergen een vestiging heeft, wordt deze dag sportief actiegevoerd. Net als bij Twentse sportcentra en fitnesscentra elders in het land.

Quote Uit onderzoek blijkt dat 24 procent van de mensen nu minder of niet sport. Terwijl bewegen gezond is en dus belangrijk. Dat stilzitten leidt tot een giganti­sche gezond­heids­scha­de! Frank van Amersfoort, The Chariot

Volledig scherm Bij The Chariot gaan de sporttoestellen © Reinier van Willigen

Naar binnen zou moeten mogen

„We sporten nu buiten, maar willen ook binnen aan de slag kunnen”, zegt Frank van Amersfoort van Sport- en Health Center The Chariot. „Dat is in het belang van de fitnessbranche, maar eigenlijk meer nog in het belang van de hele gemeenschap. Uit onderzoek blijkt dat 24 procent van de mensen nu minder of niet sport. Terwijl bewegen gezond is en dus belangrijk. Dat stilzitten leidt tot een gigantische gezondheidsschade. Daarom voeren we vandaag ook actie onder het motto Stilzitten is geen optie!”

Het voelt voor de sportscholen ook onrechtvaardig, voegt Van Amersfoort toe. „Bij corona is ventilatie een belangrijk aspect. Daar schort het bij scholen aan. Maar die mogen wél al open. Bij ons wordt de lucht zes à acht keer per uur ververst, en wij zitten nog dicht. Onderzoek heeft aangetoond dat in sportcentra onder 62 miljoen keren sporten 470 besmettingen zijn opgetreden. Dat is zó minimaal, dat je ons niet als reëel risico zou moeten beschouwen.”

Reserveren via app

Naast elkaar zijn nu vier vakken ingericht, waarin steeds een half uur wordt gesport. Ook hier wordt gegrossierd in sprayflacons om tussendoor alle toestellen schoon te maken. „We werken met blokken van drie kwartier: inclusief een kwartier wisseltijd dus. Wat dat betreft zitten we altijd aan de veilige kant. Houden we marges aan. Heb je niet gereserveerd, dan kun je er niet in. Ook voor binnen is dat inmiddels de praktijk waarmee te werken is. Waar je eerder rechtsomkeerd maakte als je merkte dat het vol was, daar zie je nu thuis op de app al of en wanneer je bij ons terecht kan", legt de trainer uit.

„Zelfs wie corona krijgt, is beter af als hij of zij meer beweegt. Het ziekteverloop is beter - de verschijnselen milder - bij wie aan krachttraining en spiertraining doet. En in zijn algemeenheid wordt je natuurlijk weerbaarder, als je door meer te bewegen fit blijft.”