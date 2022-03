‘Sportief stemmen’ bij AvB Sports in Eibergen

EIBERGEN -Sportief stemmen. Of na het rood maken van één rondje op het stembiljet thuis kunnen zeggen dat je naar de fitness bent geweest... In Eibergen kan het vandaag. De voormalige Hemsteakerk, tegenwoordig het domein van AvB Sports, is één van de locaties die deze woensdag dienst doet als stembureau.

Aan de bewegwijzering ligt het niet; in de voormalige gereformeerde kerk is voor een eenrichtings-logistiek gezorgd. Wie de gele pijlen op de vloer volgt, komt ná het punt waar je je stembiljet in de stembus deponeert, aan de achterkant van de kerk naar buiten. Maar sluit je de deur achter je, dan is er zonder deurkruk aan de buitenkant geen weg meer terug.

Een stel heeft na het stemmen even een kleine uitdaging elkaar terug te vinden: de één is via de voordeur de fitnessruimte weer uitgewandeld, de ander is de pijlen gevolgd. De fietsen vormen gelukkig het punt waar ze elkaar weer vinden.

Volledig scherm De vroegere Hemsteakerk in Eibergen is ook ingericht als stembureau. © Peter Zandee

De Oude Mattheüs en De Huve

AvB Sports is niet het enige (voormalige) kerkgebouw in Eibergen dat vandaag dienst doet als stemlokaal. Ook De Oude Mattheüs aan de Grotestraat is ingericht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de kant van de bibliotheek staat een banier 'stembureau’ om kiezers via de voordeur onder de toren naar binnen te leiden.

Voor het 'koor’ staan drie stemhokjes naast elkaar; de vrijwilligers die het proces controleren zitten allen corona-veilig achter ‘spatschermen’.

De kerkruimte is versierd met honderden gevouwen papieren vogels die op een hoogte van een meter of vier onder de gewelfde zoldering van het kerkschip hangen.

Hier is sprake van twee stembureaus op korte afstand van elkaar, want om de hoek in dorpshuis De Huve is ook een stembureau. De Huve is bij andere verkiezingen ook altijd een stembureau. Al is ook hier nu meer ruimte gecreëerd: het stembureau is van de kleinere zaal aan de voorkant van De Huve naar de grote zaal verhuisd.

Volledig scherm De Oude Mattheüs is één van de nieuwe, extra stembureaus in Eibergen. © Peter Zandee