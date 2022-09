Sportintro korfbal als warming-up voor schoolkorfbaltoernooi op 17 september in Borculo

Speuren in archief op Open Monumenten­dag bij Erfgoedcen­trum in Doetinchem

DOETINCHEM - Is je favoriete monument misschien je eigen stamboom? Op Open Monumentendag kun je bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers binnenlopen om in archieven te speuren. Of om uitleg te krijgen over allerlei documenten. De restaurator van het Erfgoedcentrum vertelt hoe oude documenten worden behandeld om ze voor verder verval te behoeden.

