Sportiviteit = vrede bij jaarlijks zaalvoetbaltoernooi WPIST in Eibergen en Groenlo

Het gros van de deelnemende teams en hun aanhang zijn vorige week al gearriveerd en hebben zich afgelopen weekend toeristisch voorbereid op het wedstrijdprogramma. Sinds maandag wordt volop gevoetbald in sporthallen in Eibergen en Groenlo. Donderdag is de afsluitende dag die 's avonds uitmondt in de finalewedstrijden.