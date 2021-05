Sportouders langs de lijn in Rietmolen, mooi dat ze er staan

Gezin met baby komt met de schrik vrij bij brand in woning Megchelen

14 mei MEGCHELEN - Medewerkers van een ambulance hebben een vader, moeder en baby nagekeken na een brand in hun woning in Megchelen. De brand ontstond rond 5.30 uur in een droger in het huis aan de Landfortseweg in het dorp in de Oude IJsselstreek.