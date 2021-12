Sportpromotor Piet de Wit, een ‘bevlogen mens’

1941-2021EIBERGEN - In het MST in Enschede is donderdagavond Eibergenaar Piet de Wit (80) overleden. De Wit genoot bekendheid als medeoprichter van de Eibergse Sport Federatie (ESF) in 1984. Maar ver daarvoor was hij in de jaren 60 al het gezicht geworden van de Eibergse IJsvereniging.

Opvolger van De Wit, die na 47 jaar voorzitter was van de Eibergse IJsvereniging, is Gerard Ruesink, die in 2015 aantrad. Hij heeft De Wit nooit schaatsend in actie gezien. „Piet was geen schaatser, maar wel een groot liefhebber. Alle EK’s en WK’s reisde hij af. Hij was ook betrokken bij de Nederlandse Schaats Supporters Vereniging.”

De Wit, in Eibergen samen met echtgenote Rietje modewinkelier, was op vele fronten actief. De ijsvereniging, sportfederatie, jaarlijkse sportverkiezing en de ondernemersvereniging EOV behoorden tot zijn activiteiten. Maar ook, via de ijsvereniging, de organisatie van de jaarlijkse avondvierdaagse. „Naar Piet werd geluisterd”, vat Ruesink het samen. Niet voor niets kent Sportfederatie Berkelland (SFB) jaarlijks een Piet de Witschaatsproject, waarbij vanaf november scholieren op kunstijs kunnen kennismaken met de schaatssport.

Goed in delegeren

„Hij was ook goed in delegeren en wilde niet bij alles bij de uitvoering tot in de details betrokken zijn. Piet was een enthousiast mens en bevlógen. En als hij zich ergens druk om maakte: nou, met Piet de Wit kwam dan ook iemand binnen op een bijeenkomst.”

Bij de Nederlandse Schaats Supporters Vereniging, NSSV, herdenken ze in een in memoriam het verlies van zowel een oud-voorzitter als een erelid. Een vergelijkbare situatie speelt bij de Eibergse IJsvereniging. „Piet had al een koninklijke onderscheiding. En hij was al erelid. Bij zijn afscheid hebben we hem erevoorzitter gemaakt. Meer titels waren er niet over.”

De Wit kampte al langer met gezondheidsklachten. Vorige week belandde hij na een val thuis in het ziekenhuis. ‘Hij was heel erg ziek en de dokters hebben besloten dat verdere behandeling niet zou leiden tot een leven zoals hij dat altijd heeft geleefd. Piet is heel rustig ingeslapen in ons bijzijn’, meldt de familie.

Dinsdagavond is er gelegenheid afscheid van Piet de Wit te nemen en de familie te condoleren in Aula Salem, Wemerdijk 8 in Eibergen. Tijdsblokken op achternaam: A-M 19:00 - 19:15 uur; N-Z 19:15 - 19:30 uur. In verband met de coronamaatregelen vindt de uitvaart in besloten kring plaats.