Sportschool in Eibergen wil mensen thuis in beweging houden

Coronahulp in Achterhoek gebundeld op één site

10:49 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het vragen of bieden van hulp in de coronacrisis is in de Achterhoek weer iets makkelijker geworden. De initiatiefnemers van de Facebookgroep Coronahulp Achterhoek hebben nu namelijk een website gebouwd waar vraag en aanbod in twee muisklikken samenkomen.