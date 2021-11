Sportschoolhouder over QR-code: ‘Branche misbruikt om niet-gevaccineerde extra te beperken’

Net nu Vink met zijn sportscholen in onder meer Didam, Hengelo, Zelhem en Duiven een paar aardige maanden achter de rug heeft, krijgt hij wéér een mes in de rug. Vink verafschuwt de keuze van het demissionair kabinet om fitnesscentra dicht te houden voor mensen die geen QR-code kunnen overleggen.

,,Dit doet wel heel pijn”, bekent hij. ,,Het is echt onbegrijpelijk dat de overheid er juist voor kiest om deze maatregelen toe te passen in de sportbranche. In een gezondheidscrisis is het van cruciaal belang om gezond en fit te blijven, los van of je wel of niet gevaccineerd bent.”