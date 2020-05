Sportschooltycoon in crisistijd: ‘Heftig dat we klanten vragen door te betalen zonder dat ze sporten’

Vink keek woensdagavond vol hoop naar de persconferentie van premier Mark Rutte. Een diepe teleurstelling maakte zich van hem meester toen Rutte zei dat de sportscholen pas op 1 september weer open mogen. ,,Maar na die teleurstelling ging in drie minuten de knop om en was ik alweer aan het kijken hoe we het dan wél kunnen doen, met alle beperkingen die er zijn.”



Hoe hard is Ruttes mededeling dat de sportscholen pas over drie maanden weer open mogen?

,,Natuurlijk is dat een enorme domper. We zijn al sinds medio maart dicht, dat is nu al bijna twee maanden. Daar komt nog eens vier maanden bij. Dat is onvoorstelbaar lang. Zeker omdat sportscholen veiliger open kunnen dan veel andere branches die wel weer mogen beginnen, maar ook bijvoorbeeld dan winkels die open zijn gebleven. Ik ben er van overtuigd dat de sportscholen wel eerder open mogen hoor, 1 augustus of misschien zelfs 1 juli. Dat verwacht ik eigenlijk ook wel een beetje.”



