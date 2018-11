Sportvissers zetten 300 karpers uit in Achterhoekse plassen

WINTERSWIJK/ BREDEVOORT - Hengelsport Federatie Midden Nederland schub- en spiegelkarpers zet zaterdag 1 december kapers uit in Stroombroek in Braamt, Hilgelo in Winterswijk en Slingeplas in Bredevoort.

De plassen in de Achterhoek kennen een relatief laag karperbestand. Omdat karpers zich in Nederland nauwelijks voortplanten, worden de karpers uitgezet. Doel van de uitzetting is dat de recreatieplassen interessant blijven voor sportvissers en recreanten.

,,We hopen na deze tweede uitzetting te kunnen zien dat het aantal karpers gestaag is gegroeid en dat er een positief effect op de vangsten te merken is. Van een enorme explosie zal geen sprake zijn’’, zegt Frank Bosman van Hengelsport Federatie Midden Nederland. De voortplanting van karpers in Nederland blijft lastig, omdat het weer in Nederland te veel schommelt, dat is ongunstig voor de ontwikkeling van de eitjes van de vissen.

300 karpers

In totaal worden er dit jaar 55 spiegelkarpers en 55 schubkarpers uitgezet om variatie aan te brengen in het visbestand. De komende uitzetting is de tweede van drie voor Hilgelo en Slingeplas, die om het jaar plaatsvinden. Dat betekent dat er in 2020 ook uitzettingen zijn. Voor Stroombroek is dit de tweede en laatste uitzetting. In totaal zijn er dan in zes jaar tijd 300 karpers uitgezet.