Sportwijzer Eibergen: ‘Stilzitten ergste risico van heden en toekomst’

Physique verbouwt bedrijf tot 'sport­school van 2025'

7:37 TERBORG - De tijd van spierbundels die in een zweterige kelder aan de gewichten hangen is definitief voorbij, zegt eigenaar Paul Rabelink van sport- en gezondheidscentrum Physique in Terborg. Als op 19 september het centrum wordt heropend na een verbouwing staat er volgens hem een sportschool met de looks van 2025. ,,Heel Nederland komt hier straks kijken.’’