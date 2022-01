Sprankje hoop voor 16 ‘gedupeerde’ huisartsen in de Achterhoek: ‘We tekenen contract bij Zilveren Kruis’

Peter van Heek over afscheids­sym­po­si­um: ‘Jonge vrijwilli­gers belangrijk voor leefbaar­heid’

EIBERGEN/GROENLO - Veel vrijwilligers in besturen zijn pensionado’s. Dat is wel makkelijk als je overdag wilt vergaderen, maar minder handig als je organisaties wilt verjongen. De studierichting rurale sociologie van Wageningen University & Research deed er onderzoek naar. Vrijdag is er een online-symposium over, vanuit De Mattelier in Groenlo.

