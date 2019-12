Springkussenfestival Zelhem krijgt er een dag bij

ZELHEM - Het mega-spandoek boven de ingang van sporthal de Pol in Zelhem trekt meteen de aandacht van de kinderen, die hun gymles er net op hebben zitten. Ze kijken op en zien dat tussen Kerst en Oud en Nieuw het Springkussenfestival er weer is.

Een juichkreet volgt. ,,Kom je dan?”, vraagt sporthaluitbater Bas Hulshorst. Het antwoord is bevestigend, want vorig jaar was het ook erg leuk. Het festival wordt nu voor de vijfde keer gehouden. Vanwege het kleine jubileum dit jaar daarom een dag langer: vijf in plaats van vier dagen.

In de sporthal staan dan dertien springkussens, waar de kinderen tot een jaar of twaalf zich uren op kunnen uitleven. Het is in de afgelopen jaren een bekend evenement geworden tijdens de feestdagen. De start is altijd op Tweede Kerstdag, vertelt sporthaluitbater en bedenker van het festival Bas Hulshorst. ,,Het is dan vaak nog wat rustiger, zodat we kunnen bekijken of er nog wat moet worden bijgesteld.”

Navolging

De eerste editie was in 2015 met zeven springkussens. Voor kinderen was er in de vakantieperiode in Zelhem weinig te doen, vertelt hij. Met wat googelen kwam bij het plan om de sporthal vol te zetten met springkussens. ,,Dat is hier niet eerder gedaan. Inmiddels heb ik navolging.”

Voor de kinderen moet entree worden betaald (2 euro voor de jongsten, 5 euro voor jeugd van 3 tot en met 12 jaar). Voor ouders, die gratis naar binnen mogen, zijn er zitjes vanwaar ze het kroost in het oog kunnen houden. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers, die een oogje in het zeil houden.

Controle

Het eerste jaar kwamen er een kleine 500 kinderen springen. Dat groeide naar 1.000 kinderen in 2017. Het jaar daarna was het bezoek wat minder, als gevolg van publiciteit over ongelukken met sommige typen luchtkussens. ,,We hebben hier toen ook controle gehad van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die was positief over onze aanpak. We hebben een veilige sportvloer en gebruiken bovendien op diverse plekken matten om een mogelijke val op te vangen.”

Puntje van kritiek was dat alleen bij de ingang de regels en voorwaarden hingen. ,,Totdat hij hoorde dat we het hadden opgenomen en het om het half uur te horen was”, zegt Hulshorst lachend.