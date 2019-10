Sprookjesachtig Markvelde is weer verlicht uitgewandeld...

De wandeltocht van 5 kilometer langs honderden waxinelichtjes startte dit jaar aan de Noordijkerveldweg. De route ging via kavelpaden, weilanden en bosranden in de richting van de zandvang waar de Buurserbeek overgaat in de Schipbeek. Hier was in een prachtig aangeklede schuur de koffiestop met muziek van de Markveldse harmonicaspelers.