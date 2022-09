Spuitgasten zijn er om brand te blussen én te voorkomen, maar toch: ‘Flinke brand is ’t allermooiste’

Ter Vrugt voelt zich er als een vis in het water. ,,Als kind was ik al helemaal gek van de brandweer en knipte ik krantenartikelen over branden uit. Later had ik een scanner en maakte ik foto’s van branden”, zegt de ondersteunend beleidsmedewerker bij de gemeente Bronckhorst.



Hij begon zijn brandweerloopbaan in 1996 in Zutphen. In 2003 stapte hij over naar het korps Steenderen waar hij drie jaar geleden postcommandant werd. ,,Er is in de loop der jaren veel veranderd. Het werk, het materieel en de techniek. Maar ook qua organisatie. We maken deel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. Daar wordt het beleid bepaald en ook welk materieel we krijgen”, zegt hij.



,,Zo gaat onze slangenwagen eruit en krijgen we een nieuw voertuig en een nieuwe boot. Als we iets nieuws krijgen, zit er gelukkig altijd iemand van onze post in de werkgroep. Zeker, er wordt goed over zaken nagedacht, het is vaak efficiënter en theoretisch klopt het allemaal. Het is alleen elke keer weer even wennen.”