Staande ovatie voor theaterman Henk van Leeuwen bij Theater Berkelland

EIBERGEN - In ‘zijn’ Theater Berkelland binnen Kulturhus en Gezondheidscentrum ’t Spieker is dinsdagmiddag afscheid genomen van Henk van Leeuwen. Na een publieke herdenkingsbijeenkomst volgde een besloten afscheid met familie bij crematorium Hart van Berkelland in Haarlo. „Henk lééfde voor het theater.”

De vorige week dinsdag op 76-jarige leeftijd overleden vrijwillig beheerder van het theater, werd herdacht in de schouwburgzaal. Na afloop daarvan vormden de bezoekers buiten een erehaag toen de kist met zijn lichaam naar de rouwauto werd gedragen. „Henk van Leeuwen was zó met het theater verbonden, dat vooraf heel duidelijk was dat dát de plek voor het afscheid zou zijn”, vat uitvaartverzorger Joop Weeink samen.

Zijn lengte

Henk van Leeuwen was niet alleen vrijwillig beheerder, maar tevens ook secretaris annex penningmeester van Stichting Theater Berkelland. Voorzitter René Hoogma van Theater Berkelland toonde tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de theaterzaal vier foto’s van Henk van Leeuwen, die de theaterman treffend symboliseerden. „Daaronder één van zijn paspoort, met daarop zijn lengte van 1, 61 meter. Omgekeerd evenredig aan zijn energie en zeggingskracht. En als laatste ook die waarop hij voor de theatergids van 2019-2020 een gek sprongetje maakte, als visuele knipoog naar Angela Groothuizen. Dat was nog geen half jaar voor de lockdown, uiteindelijk een van de laatste momenten waarop hij nog relatief fit was”, vat Hoogma samen.

Halfzijdig verlamd

Henk van Leeuwen had kanker, maar raakte na een ingreep vervolgens ook nog halfzijdig verlamd door een bloedprop die in zijn hoofd belandde. Zo’n half jaar geleden verhuisde hij met echtgenote Juul naar een appartement aan de Nieuwstraat, tegenover ‘t Spieker. Hoogma: „Dat het een woning in dat complex werd, was min of meer toeval. Maar het tekent Henk dat hij ook vanuit een rolstoel het theater nooit helemaal los kon laten.”

Altijd voor kwaliteit

Oud-secretaris Ad van Heumen van Stichting Kulturhus ’t Spieker herinnert zich Van Leeuwen als nagenoeg onvermoeibare theatervrijwilliger die regelmatig ook op de fiets gebruikers van ’t Spieker kon komen ontzetten, als iemand de sleutel van het gebouw vergeten was. „Ik heb een jaar of negen of tien met hem samengewerkt. Veel plezier gehad. Samen wel eens affiches op lantaarnpalen bevestigd. Henk was niet te stuiten als het over het theater ging. Hij kon brommen, maar ging altijd voor de kwaliteit van het theater. Hij bezocht met zijn vrouw Juul veel voorstellingen. Uit eigen interesse, maar ook om te kijken of het wat voor ’t Spieker was.”

Slotwoord doen

Betrokkenen bij ’t Spieker en meer recent Theater Berkelland zijn de laatste dagen voor zijn overlijden nog bij Henk van Leeuwen thuis geweest. „Hij mocht nog een half glaasje rode wijn, toen Wim van Hagen en ik bij hem waren”, zegt Van Heumen. „Hij was zich ervan bewust dat de tijd afliep. Kreeg tranen in de ogen en vroeg of ik binnenkort het slotwoord zou willen doen bij zijn afscheid.”

Volledig scherm 2019: Henk van Leeuwen, voor het theaterprogramma 2019-2020 vereeuwigd in 'Angela Groothuizen-sprongetje' voor de entree van Theater Berkelland. Het is één van de foto's waarin de theaterman wordt herdacht. © Theater Berkelland