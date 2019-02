‘Staatssecretaris moet ingrijpen bij Achterhoekse sociale dienst Laborijn’

Zo zouden mensen met een uitkering structureel worden gewantrouwd en tot in het extreme gecontroleerd. Mensen zouden bovendien doodsbang zijn voor Laborijn-medewerkers, zo bleek uit uit tientallen klachten die de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek verzamelde. Kerstens las het artikel in De Gelderlander hierover met stijgende verbazing. ,,Het lijkt er sterk op dat het hier gaat om een sociale dienst die tegenover mensen staat, in plaats van ernaast’’, zegt Kerstens. ,,Terwijl het gaat om kwetsbare mensen die geholpen moeten worden.’’



Kersten en Van Dijk willen dat de staatssecretaris de komende weken in gesprek gaat met de gemeenten waarvoor Laborijn werkt. Dat zijn Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Inzet moet zijn om kritisch te kijken naar de werkwijze van Laborijn en de gemeenten te dwingen deze te veranderen, zegt Kerstens. ,,De staatssecretaris kan haar handen hier niet van af trekken, omdat het in de Achterhoek is, dus ver weg. Ze moet hier ten eerste van weten en daarnaast verwachten we dat ze zich er over uitspreekt.’’



Het antwoord op de Kamervragen volgt gebruikelijk binnen drie weken.