Staatssecretaris Mona Keijzer helpt in Barlo bij driemiljoenste aansluiting op glasvezel

,,Snel internet biedt kansen”, vertelde Keijzer tussen de melkkoeien in de stal van de Barlose boerderij. ,,Voor bijvoorbeeld zorgrobots en precisielandbouw. Maar glasvezel is geen doel, het is een middel om digitaal kansen te pakken. Digitalisering is de vierde industriële revolutie. Een samenleving die deze kansen pakt loopt voorop in de welvaart.”

Flinke verbetering

Voor de zorgboerderij van Patrick Frencken betekent glasvezel een flinke verbetering. ,,We kunnen nu bijvoorbeeld de digitale kaarten voor bemesting makkelijker gebruiken, maar ook voor de gegevens van de bemonstering van het grasland. Op de zorgboerderij gebruiken we internet voor de scholing, bijvoorbeeld voor de streaming-verbindingen met de school. En in mei openen we nog een camping, de campinggasten kunnen we nu een wifiverbinding aanbieden.”