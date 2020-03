Stadse Fratsen: ‘Als een koningin loopt ze naast me. Ik heb haar Corona genoemd’

Man uit Neede ernstig gewond na val andere man uit hoogwerker

13:27 NEEDE - Op de Oude Eibergseweg in Neede is een man ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen waren bezig met het snoeien van een boom. Een van de mannen stond in een hoogwerker en probeerde een tak af te zagen. De man viel naar beneden en kwam op de andere man terecht. De persoon op de grond is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.