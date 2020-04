Stadse Fratsen: Bloemen van Ali B.

video Mensen durven weer naar buiten, shoppen massaal lokaal in Deventer en Zutphen

21:37 Of nou de zon scheen of de regen gestaag viel, de markten in Deventer en Zutphen waren voor het eerst sinds de coronacrisis weer eens wat drukker. Tot vreugde van zowel de winkeleigenaren als de bezoekers. ,,Ik kom weer helemaal opgeladen thuis.’’