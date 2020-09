Stadse Fratsen: Buurman wees op de IC de dag van de beslissende tijdrit aan

Tevreden toog ik dan huiswaarts en vulde ze in op mijn lijstje. Om er na een week - of soms al na een paar dagen - achter te komen dat hij ook nog een verrassing had achtergehouden, voor zichzelf.

Ik had niet zo'n zin in deze Tour. Misschien omdat ik er niet het vakantiegevoel van krijg. Integendeel zelfs, ik heb het gevoel dat het werkjaar net weer is begonnen. Wat nog zo is ook, natuurlijk.