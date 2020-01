Stadse Fratsen: De kartonnen versie van zoonlief

Om er niet helemaal alleen voor te staan had de pastoor van karton een levensgrote print laten maken van de paus. Voor aanvang van elke dienst zette hij de paus schuin voor het altaar. Na de dienst maakten kerkbezoekers selfies met de kartonnen pop.



Die autoritjes tussen de kerken herinner ik me goed. De pastoor stuurde, ik zat naast hem. De platte paus was er via de kofferbak ingeschoven en hing deels boven mijn hoofd.



Ik zal er vast thuis over hebben verteld. Of dat de reden was dat mijn vriendin een levensgrote kartonnen versie van haar zoon liet maken, weet ik niet meer. Voor zijn 21ste verjaardag werd een zaaltje gehuurd en bij de entree liep het bezoek tegen de geprinte versie aan van 1.85 meter hoog. Sommigen begonnen een praatje.



De kartonnen versie ben ik later nog wel eens tegengekomen als ik - terwijl de zoon van mijn vriendin ergens over de wereld reisde - op de overloop liep en nietsvermoedend een blik wierp in zijn kamer. Altijd stokte mij de adem in de keel.



Ik had de kartonnen zoon een tijdje niet meer gezien. Was hem eigenlijk al vergeten. Tot de makelaar begin deze week het huis van mijn vriendin doorliep en de trap naar de zolder besteeg. Ze volgde hem en toen ze halverwege was, hoorde ze ineens een rauwe kreet. Boven gekomen zag ze dat hij wat pips oogde rond zijn neus. ,,Die pop”, zei hij en wees naar de kartonnen versie van de zoon van mijn vriendin. ,,Die pop moet tijdens de bezichtiging wél weg.”



Hij hapte iets naar lucht. Of het kwam door de steile trap of van de schrik, zal ik hem nog eens vragen.