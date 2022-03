Stadse Fratsen: De oorlog van nu maakt het onwerkelijk de bommen van toen te herdenken

Met Het Weerdje krijgt Doetinchem plots de grootste opvangloca­tie voor Oekraïners in de regio

DOETINCHEM - Voormalig zorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem is in beeld om te worden gebruikt als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Als de flat met 120 appartementen geschikt is, wordt het in één klap de grootste opvanglocatie van de Achterhoek.

24 maart