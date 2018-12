Stadse Fratsen: Eerste kaart met beste wensen dit jaar rijkelijk vroeg

Geen idee of u wel eens een kerstkaart inclusief de beste wensen voor het nieuwe jaar krijgt van de burgemeester van Doesburg. Ik wel. Waarbij opviel dat ik de kaart eind oktober in mijn bus vond. Rijkelijk vroeg, maar er was een aanleiding.

Ze had namelijk even daarvoor een column van mij gelezen over het korte bezoek van vier vrouwen die zich bij mij verzamelden voor een visite aan mijn buurvrouw. Die vrouwen hadden snel mijn woonkamer gescand en hun oog - alleen vrouwen zien zoiets - was gevallen op die ene kerstkaart op de schouw. ,,Ze zijn vroeg dit jaar, de kerstkaarten”, had een van hen gezegd.

Het was de enige kerstkaart die ik in 2017 over de post had gekregen. Van tante Marie. De kaart bracht mij ertoe haar eind maart te bezoeken, voor het eerst sinds decennia. Een goed moment. Twee maanden later zat ik aan haar sterfbed.

‘Hopelijk is dit je eerste maar niet je laatste kerstkaart’, schreef de burgemeester van Doesburg. Ik grijnsde zonder verwachtingen. Tot ik er in de week voor kerst drie tegelijk kreeg. Hartjes en x-jes erop, maar geen namen. Eergisteren vond ik er nóg een anoniem op de deurmat, met lippenstift. Heeft vast ook iets met dat vrouwenbezoek en de column in oktober te maken.

Dan kreeg ik nog een kaartje van mijn zus, van mijn werkster én van mijn jongste nicht. De laatste had ik getroffen aan het sterfbed van tante. Ze had tante - die niet meer bij kennis was - net de column voorgelezen over mijn bezoek aan haar. Op haar kaartje lees ik: ‘Tante was de laatste link naar onze ouders'.

Verder schrijft ze dat ze me nu echt niet elk jaar met de feestdagen een kaartje zal sturen. Dat hoeft ook niet. Want ook dit is een kaartje om te bewaren.