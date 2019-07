Stadse Fratsen: Er staat een flat in de wei

Palestrina is een Italiaanse componist uit de zestiende eeuw. Dat had ik nooit geweten als de flat waarin ik een aantal jaren heb gewoond in Zwolle niet zou liggen aan de naar Palestrina vernoemde laan. Wat ik me, naast de krakende lift, vooral van de flat herinner is dat hij elf etages telt. Wij woonden op de bovenste. Op weg naar huis zagen we de verdieping van ver opdoemen.

Zo'n flat is nogal wat voor iemand als ik, opgegroeid op het platteland, een paar aardappelworpen verwijderd van de Aviko. Als de wind goed stond - meestal was dat zo - roken we de patatlucht. Ik werd er groot mee. De fabriek voelde als familie.

Aviko is bezig een megakoelhuis te bouwen aan de rand van het dorp. Eerder deze week belde ik aan bij de man die jaren als actievoerder probeerde de bouw tegen te houden. Tot de Raad van State zei dat hij ‘geen belanghebbende’ was. Dat had de Raad van State goed gezien, vond ik toen. Als kenner van het gebied immers, dacht ik te weten dat de actievoerder - wonend in het huis van onze vroegere visboer - het megakoelhuis nooit kon zien.

Op de racefiets was ik al een paar keer voorbij zijn verbouwde boerderij gereden. Ik moest me er toe zetten om aan te bellen. Zo’n actievoerder, en zeker deze, slokt je namelijk op. Maar uiteindelijk nam hij me mee de achtertuin in en wees naar de contouren van het megakoelhuis dat kilometers verderop opstijgt achter een bomenrij.

Die contouren had ik al gezien vanaf de weg, tijdens die ritjes langs zijn huis. Zoals ik ook had gezien dat er in de hele omgeving amper een plek is van waar het megakoelhuis níet te zien is. En hoe dichter ik de nieuwbouw op de racefiets nader, hoe meer ik er de Palestrinalaan in zie. Er staat een flat in de wei.